INPS, Meloni: Da Tridico parole vergognose contro aziende

«Invece di ringraziare tutti quegli imprenditori che hanno anticipato la cassa integrazione ai propri dipendenti, il presidente dell’Inps usa parole vergognose nei confronti delle tante attività che a causa dell’emergenza non hanno potuto riaprire. Secondo Tridico, una parte di queste aziende non riaprirebbe “per pigrizia”. Ci vuole coraggio a definire pigri i nostri imprenditori quando migliaia di lavoratori e imprese ancora attendono la cassa integrazione e gli aiuti promessi mesi fa. Caro Tridico, meno parole e più fatti: gli italiani non possono aspettare oltre».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.