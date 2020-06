Migranti, Rampelli: Risposta Governo a prossimi 20mila sbarchi finirà come con decreto porti chiusi?

“Sulla gestione dei flussi migratori siamo di fronte a un governo che in piena emergenza Covid ha dato il peggio di sé, ha agito in deroga ai suoi stessi precetti – decreto ‘porti chiusi’ firmato da ministro dell’Interno e disatteso – consentendo in piena pandemia gli sbarchi sulle nostre coste. Preoccupa quindi la notizia che sarebbero in arrivo 20mila immigrati in partenza dalla Libia, visti anche i recenti dati del Viminale: dal 1 gennaio 2020 al 5 giugno 2020 sono sbarcate 5461 a fronte dei 1878 arrivati nel 2019 nello stesso periodo. Un incremento del 290%, ma la maggioranza Pd-5S ha pensato bene di regolarizzare centinaia di migliaia di clandestini pochi giorni fa. Il ministro Lamorgese fa sapere che è stata inviata una lettera all’Ue per una ridistribuzione dei migranti e l’Europa farà il censimento di coloro che sono penetrati nei confini di ogni Stato e vi risponderà che, in base al Regolamento di Dublino deve far rientrare in Italia qualche migliaio di irregolari. Pertanto il saldo è zero…”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.