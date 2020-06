Minneapolis, Osnato: Da Questura Milano preoccupante pressappochismo

“Il pressappochismo della Questura di Milano è preoccupante e offensivo.

Con un comunicato stampa che sfiora il limite dell’arroganza, la Questura di Milano ritiene che Fratelli d’Italia non si debba preoccupare se esponenti dei centri sociali possono, in barba a tutte le norme, scorrazzare per la città a scalciare e deturpare vetrine (come dimostrano i video in nostro possesso) perché lasciano “solo” semplici segni di vernice e qualche ammaccatura. Cosa pensa il Questore, forse che si debba intervenire solo dopo devastazioni che, peraltro, a Milano abbiamo già ampiamente conosciuto negli anni? Al ministro Lamorgese chiederò se, a questo punto, ritiene che la permanenza a Milano di un Prefetto e di un Questore che al centrodestra chiede addirittura la “lista dei partecipanti “ per una pacifica manifestazione e ai centri sociali permette ogni cosa e anzi li giustifica, sia compatibile con una sana gestione dell’ordine pubblico. Io la risposta l’ho trovata nel comunicato stampa della Questura”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia.