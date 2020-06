Vandalizzata sede FdI Milano, Osnato: Interrogazione a ministro Interno

“E’ incredibile che ogni qual volta ci sia una manifestazione di centri sociali e manifestanti di sinistra, i controlli della Questura siano un colabrodo”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia annunciando un’interrogazione parlamentare al Ministro Lamorgese sulla vandalizzazione della sede di FDI di viale Melchiorre Gioia a Milano.

“Una sede politica in pieno centro non presidiata – aggiunge Osnato – segreteria parlamentare presa d’assalto a due passi dal ritrovo (abusivo o autorizzato non è dato saperlo) della manifestazione.

Foto e video parlano chiaro e saranno inoltrate alle autorità competenti”.

“Non è dato sapere – aggiunge Riccardo Truppo del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia – se il corteo sia stato autorizzato e se avesse un percorso prestabilito dalla Stazione Centrale fino in Melchiorre Gioia. Parliamo di quasi un chilometro di percorso. Difficile crederlo dato che le norme antiassembramento vietano cortei in movimento”.

“Il 2 giugno – conclude l’esponente di FDI – il centrodestra ha organizzato una manifestazione in piazza Duomo con regole ferree che abbiamo fatto rispettare. Come mai oggi non c’erano gli stessi controlli?”