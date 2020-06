Alitalia, Varchi: Sicilia abbandonata da Governo Conte

Incapacità parlamentari della maggioranza siciliani

“Appare beffarda la decisione di Alitalia di lasciare l’aeroporto di Birgi proprio in un momento in cui, dopo il prolungato lockdown, la speranza di ciascun imprenditore è quella di ripartire per lasciarsi alle spalle questo periodo. Agli aiuti praticamente inesistenti per le imprese si somma l’incapacità dei parlamentari di maggioranza siciliani – che pure vantano un viceministro al MIT – di incidere sul settore trasporti, fondamentale per superare i limiti dell’insularità, difendendo il territorio che generosamente li ha eletti. Il territorio trapanese negli ultimi anni ha registrato una riconversione significativa del tessuto imprenditoriale e commerciale verso il turismo. Le isole Egadi e altre località che negli anni hanno dimostrato grandi capacità ricettive, meritano un intervento deciso. Dopo la sceneggiata del Governo sul caro voli, su cui ho presentato emendamento al decreto rilancio, arriva l’ennesima beffa ai danni dei siciliani”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile FDI per le Politiche per il Mezzogiorno.