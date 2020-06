“Il Ministro Franceschini conosce bene Villa Lante a Bagnaia e non vogliamo pensare che l’abbia apprezzata e visitata solo per fare passerella. Per questo motivo chiediamo che venga velocemente messa in sicurezza e riaperta. Bagnaia e tutta la Tuscia non si possono permettere un tale danno. Villa Lante deve poter accogliere turisti e visitatori ora”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.