Un po’ come lo lei e’ al ministero

“Che mestizia vedere il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani attaccare periodicamente Giorgia Meloni per cercare quella visibilità che il suo lavoro non le riesce a dare. Da lei scarseggiano proposte e provvedimenti volti a migliorare la situazione economica degli italiani ma continuano ad abbondare critiche inutili e fuori luogo, un po’ come lo è lei al MISE”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.