Fase 2, Frassinetti: Dopo Azzolina anche comitato esperti scuola non chiarisce

“Il prof. Patrizio Bianchi coordinatore del Comitato di esperti sulla scuola oggi è stato audito dalla Commissione Cultura alla Camera. Ci si aspettava che da lui arrivassero indicazioni chiare sulle modalità di inizio del nuovo anno scolastico a settembre relativamente alle misure di sicurezza ed invece la sua relazione è stata caratterizzata da idee astratte sulla didattica innovativa, mentre non c’è stato alcun messaggio chiaro su come i ragazzi torneranno sui banchi di scuola a settembre. Dopo tanti annunci confusi e contraddittori del ministro Azzolina ci si era illusi che almeno il comitato di esperti, costituito presso il Ministero dell’Istruzione, fosse in grado di dare risposte precise. FDI ritiene il ministro Azzolina inadeguato a gestire questa complicata situazione ed esprime grande preoccupazione per l’incertezza che permane sulla riapertura delle nostre scuole che interessa il futuro di milioni di famiglie”.

Lo dichiara Paola Frassinetti vicepresidente della Commissione Cultura e responsabile nazionale istruzione di FDI.