«Da Luigi Di Maio politicamente mi divide tutto, ma la contrapposizione politica e il confronto delle idee non devono mai sfociare nell’intolleranza, in nessuna delle sue forme. A lui va la totale solidarietà da parte mia e di FdI per le minacce ricevute da alcuni haters sui social».

È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.