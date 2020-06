Libia, Delmastro: Unica risposta a minaccia Erdogan è blocco navale (video)

Risposta Maio è di una inconsistenza disarmante

“Mentre il ministro Di Maio è impegnato a distribuire 450 milioni di euro per la cooperazione internazionale, il sultano Erdogan prima è intervenuto in Siria disarticolando un delicato equilibrio, poi ha proceduto a Cipro entrando nella zona esclusiva economica di una Nazione europea e infine è approdato in Libia marginalizzando l’Italia e divenendo il miglior alleato di Al Sarraji. Nella migliore grammatica ricattatoria di Erdogan, oggi sappiamo dall’Aise che ci sono 20mila migranti pronti ad imbarcarsi per l’Italia e ad essere utilizzati come arma di ricatto di massa nei nostri confronti. La risposta che Di Maio dà, evocando la favoletta irenica dei ricollocamenti e una solidarietà europea che non arriverà mai, è di una inconsistenza disarmante. L’unica riposta seria per disarticolare i trafficanti di esseri umani e quei traffici immondi e immorali era e rimane il blocco navale che Fratelli d’Italia chiede da anni”.

Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri nel corso del question time al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.