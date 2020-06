Omofobia, Varchi: Osservazioni CEI colgono nel segno

Businarolo non garantisce imparzialità

“Le osservazioni della CEI colgono nel segno perché non vi è alcun vuoto normativo da colmare: il nostro ordinamento, infatti, prevede già la doverosa possibilità di sanzionare ogni atteggiamento discriminatorio. Piuttosto, sorprende che ancora una volta la collega Businarolo abbandoni il suo ruolo istituzionale di presidente della commissione Giustizia della Camera, per scendere in campo con la maglia della sua squadra, non garantendo il necessario ruolo di imparzialità”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Giustizia.