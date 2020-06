Ue,  Berlato: Presentata interrogazione a Commissione su difficoltà settore aeroportuale

“Oggi, insieme con i miei colleghi della delegazione di FdI al Parlamento Europeo, abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare per la tutela dei lavoratori del settore aeroportuale. Chiediamo alla Commissione perché’ il personale che lavora negli aeroporti sia stato escluso dal sostegno accordato invece a chi lavora in ambito turistico e di prevedere un intervento anche a favore di questi lavoratori, che necessitano di una retribuzione adeguata fino alla prossima stagione turistica”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Senza un immediato intervento migliaia di persone resteranno definitivamente senza lavoro. Il solo aeroporto di Venezia, ad esempio, conta 1110 lavoratori stagionali. Pur essendo strettamente correlato al settore del turismo, quello aeroportuale non è riconosciuto come tale e non può quindi beneficiare delle misure e dei finanziamenti stanziati per la ripresa turistica. Non possiamo non occuparci di un settore così’ strategico per la nostra economia e lasciare senza sostegno migliaia di lavoratori”.

