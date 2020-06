Ue, Fidanza: Gravi parole capo ufficio stampa Pe contro Trump

“Il tweet dal sen sfuggito al capo dell’ufficio stampa del Parlamento Europeo in Italia, Maurizio Molinari, è molto grave. Che un funzionario delle istituzioni europee utilizzi i social per insultare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definito da Molinari “idiota e incompetente”, non fa onore né a lui né all’istituzione che dovrebbe rappresentare con spirito neutrale. Ci auguriamo che Molinari, che recentemente è stato anche promosso alla guida dell’ufficio del Parlamento Europeo di Milano, si scusi e recuperi l’imparzialità doverosa per il ruolo che ricopre: ognuno in cuor suo è libero di tifare per chi vuole ma quando si ricopre un ruolo istituzionale tanto delicato anche le comunicazioni personali devono tenerne conto”.

Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.