Alitalia, Deidda: Basta disagi, servono più voli da e per la Sardegna

Il Deputato di FdI Salvatore Deidda – durante il suo intervento in Aula – sollecita la Presidenza della Camera affinché intervenga sul Governo e Alitalia

“Giustamente il Presidente della Regione Sardegna ha scritto ad Alitalia per richiedere più voli da e per la Sardegna. È incredibile, come da questo venerdì e per tutto il fine settimana siano esauriti i biglietti, impedendo così a lavoratori, studenti e cittadini di poter usufruire del servizio”, sostiene il Deputato di FdI Salvatore Deidda che – durante il suo intervento in Aula – ha sollecitato la Presidenza della Camera affinché intervenga sul Governo e Alitalia ed ha annunciato una interrogazione al Ministro De Micheli per richiedere la necessità di una vera continuità territoriale, in particolare per la tratta Cagliari-Roma.

“Se veramente Alitalia vuole essere rilanciata, magari unendo i destini con Air Italy, come per altro abbiamo suggerito da tempo tramite un’interrogazione, deve svolgere un servizio pubblico per le Isole e unire l’Italia – continua Deidda – elimini anche gli snack o altre comodità ed agisca come una low cost ma servono più voli e subito”.