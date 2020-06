Coronavirus, Maffoni: Da Governo promesse facili ma ancora non si comprende mancata zona rossa in alcuni comuni della Lombardia (video)

“Apprezziamo che da parte del governo vi sia la volontà di guardare avanti ma prima di parlare del futuro osserviamo che abbiamo dovuto assistere a molte promesse, a ricette facili, a slogan e fragili soluzioni quando invece siamo ancora in attesa di capire chi e perché ha deciso che alcuni comuni della Lombardia, tra cui Orzinuovi, non sono stati proclamati zona rossa. Un governo che a più di cento giorni dai momenti più critici non ha ancora avuto il tempo, se si eccettua una visita di due ore nella notte del 27 aprile del presidente Conte, di venire sul territorio per guardare negli occhi tutte quelle persone che hanno perso un caro, un amico o un familiare. Chi crede nelle istituzioni sa bene che queste devono dare risposte concrete alla gente innanzitutto, noi siamo qui per farlo e spero che il governo faccia altrettanto”.

E’ quanto ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia e sindaco di Orzonuovi, Gianpietro Maffoni, nel corso del suo intervento in aula sull’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza.