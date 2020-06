Fase 2, De Carlo: Subito misure concrete per superamento crisi filiere agricole

“Sulla crisi delle filiere agricole, sono due gli aspetti sui quali il governo deve concentrarsi: un ristoro dei danni immediato ed efficiente e un piano di sostegno nei confronti del prodotto italiano in grado di resistere all’attacco dei competitori stranieri. Non possiamo lasciare gli agricoltori già provati da questa crisi, a combattere da soli. Bisogna investire in maniera concreta sulle filiere per garantire un’equa remunerazione degli agricoltori e nello stesso tempo consentire alle aziende di trasformazione di essere competitive in un mercato sempre piu’ globale”.

Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale Agricoltura di FdI.

