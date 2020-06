Fase 2, Frassinetti: Su scuola balletto responsabilità tra comitato e Ministro

Da coordinatore comitato tecnico idee confuse e pochi dati certi



“L’audizione in commissione Cultura alla Camera del prof. Miozzo, coordinatore degli esperti del comitato tecnico scientifico,che avrebbe dovuto studiare le modalità della riapertura delle scuole, è stata criticata anche dalla stessa maggioranza. Idee confuse, pochi dati certi e balletto delle responsabilità tra il comitato degli esperti e il Ministro. Peccato che a rimetterci saranno gli studenti, le famiglie, i docenti e tutti gli operatori scolastici che rischiano di vedere compromessa l’apertura del nuovo anno scolastico per l’incapacità dei tecnici e l’inadeguatezza del ministro Azzolina. FDI ha chiesto spiegazioni e approfondimenti in ordine all’uso delle mascherine per gli alunni, alla sanificazione, alle autocertificazioni ecc. ritenendo la relazione del prof Miozzo vaga e inconsistente. Ora il ministro dovrà necessariamente venire in commissione a rendere conto personalmente dell’inadeguatezza del comitato di esperti da lei nominato”.

Lo dichiara Paola Frassinetti vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile del dipartimento istruzione di FDI.