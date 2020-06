Fase 3, delegazione FDI a manifestazione AIGA: Sosteniamo la ripartenza della giustizia

Una delegazione di deputati di Fratelli d’Italia ha partecipato alla manifestazione promossa da AIGA dal titolo “Riparte l’Italia, riparta la giustizia”. “Pieno sostegno alle battaglie promosse dalla giovane avvocatura per la effettiva ripartenza della giustizia. I tribunali sono abbandonati dal Governo, in Senato abbiamo presentato un emendamento per una effettiva e certa ripresa a partire dal prossimo 30 giugno. Il caos della gestione decentrata ha generato solo problemi nell’amministrazione della giustizia. Invitiamo tutte le forze politiche a sostenere il nostro emendamento”.

Lo hanno detto a margine della manifestazione Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fdi, Carolina Varchi capogruppo Fdi in commissione Giustizia, Andrea Delmastro responsabile giustizia Fdi e i deputati Ciro Maschio, Paola Frassinetti, Paolo Trancassini, Marcello Gemmato.