Fase 3, FdI: Ponte sullo Stretto è importante occasione rilancio per sud

“Governo e maggioranza non hanno più alibi: con le risorse del Recovery fund sarà possibile realizzare il ponte sullo Stretto di Messina. Così come ha dichiarato il presidente Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia è sempre stata favorevole alla costruzione dell’opera che rappresenta una indiscussa occasione di rilancio per tutto il meridione. Un’infrastruttura come il ponte, oltre a portare ricadute incredibili sull’economia italiana, garantirebbe almeno 100 mila posti di lavoro. Consideriamo anacronistico continuare a dibattere sull’utilità o meno di questa costruzione. Nelle scorse settimane, FDI ha presentato all’Ars un odg chiedendo al Governo Regionale di farsi portavoce con lo Stato Centrale affinché non si perdano fondi e opportunità. È il momento di uscire dall’impasse del “vorrei ma non posso” che da decenni tiene la Sicilia in ostaggio: presidente Conte, giù la maschera!

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Elvira Amata rispettivamente, componente della commissione lavoro alla Camera e presidente del Gruppo FdI al Parlamento siciliano.