Fase 3, Gemmato: Maggioranza inserisca in risoluzione apertura in sicurezza delle scuole (video)

“Condivido le parole del collega Fornaro che però evidentemente non ha letto la risoluzione che ha firmato. Non bastano le parole, occorrono i fatti. Fratelli d’Italia chiede formalmente alla maggioranza di inserire nella sua risoluzione in discussione alla Camera, l’apertura in sicurezza a settembre degli istituti scolastici. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte all’ennesimo annuncio del governo al quale non fa seguito una azione concreta”.

Così, Marcello Gemmato deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sulle comunicazioni del ministro della salute Speranza.

