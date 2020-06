“Sono mesi che cerchiamo il confronto nelle Aule istituzionali, senza costi aggiuntivi per i cittadini e con la chiarezza delle posizioni. Per cui agli Stati generali non andiamo, ma se veniamo convocati nei palazzi istituzionali, lì ci confrontiamo volentieri”.

Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, interpellato dal Gr1.