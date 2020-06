Carceri, Cirielli: Corpo polizia penitenziaria passi alle dipendenze del Ministero dell’Interno

“Totale solidarietà al Corpo della Polizia Penitenziaria della Campania che, dopo quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ha deciso di proclamare lo stato di agitazione e di sospendere il servizio mensa ordinario in tutte le case circondariali presenti nella regione”. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli (FdI): “Nonostante le rivolte nelle carceri, le scandalose scarcerazioni dei boss, le quotidiane aggressioni subite dai poliziotti penitenziari e i numerosi appelli al confronto da parte delle sigle sindacali del Corpo, il ministro Bonafede continua a trincerarsi dietro ad un assordante e vergognoso silenzio. Non si è neanche degnato di esprimere la posizione del Governo rispetto a quanto accaduto ieri mattina nel carcere casertano. E poiché non è intenzionato a lasciare la poltrona, malgrado la sua conclamata incapacità amministrativa e politica, è arrivato il momento di ridare dignità al Corpo della Polizia Penitenziaria ponendolo alle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno. Da troppo tempo, infatti, il Ministero di Grazia e Giustizia è gestito politicamente dalle correnti di sinistra della magistratura, che sono chiaramente contro le forze dell’ordine” conclude Cirielli.

