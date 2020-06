Fase 3, Lollobrigida: In piano Colào nessuna misura per la montagna

“Fratelli d’Italia raccoglie l’allarme lanciato in queste ore dall’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) a proposito dell’assenza di misure per il rilancio delle aree montane italiane all’interno del cosiddetto ‘piano Colao’”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Reputiamo preoccupante che la task force creata dal governo per la ripartenza della nostra Nazione non abbia ritenuto di contemplare uno dei settori più strategici per l’Italia. La valorizzazione dei territori montani, la loro identità, le loro specificità e tradizioni devono essere in cima alle priorità di chiunque voglia realmente rimettere in moto il sistema turistico e produttivo italiano, che solo con misure adeguate e strutturali può tornare a rappresentare un importante volano per l’economia dei territori. Se Colao e la sua task force sono a corto di idee mettiamo a disposizione le nostre. Proposte e progetti nati sulla base di una profonda conoscenza delle aeree interessate e discusse lo scorso febbraio durante gli Stati Generali della Montagna organizzati da Fratelli d’Italia”, conclude Lollobrigida.

