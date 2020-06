Giustizia. Balboni: Approvato emendamento FdI su riapertura tribunali. Grazie a FdI tutelati diritti cittadini (video)

“E’ stato approvato all’unanimità l’emendamento che ho presentato al dl Giustizia per la riapertura dei tribunali dal primo di luglio. Grazie a Fratelli d’Italia tutti potranno riavere un processo giusto, con tempi certi, davanti a un giudice, come prescrive l’articolo 111 della Costituzione, e pubblicamente, come impone l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Era inaccettabile, infatti, che la giustizia italiana continuasse a rimanere paralizzata e quasi del tutto inaccessibile”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia, commentando l’approvazione dell’emendamento di FdI che anticipa l’apertura dei tribunali.

