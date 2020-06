Roma, Meloni: 7 arresti al centro sociale Bencivenga occupato. La Raggi non chiede lo sgombero di questo covo di terroristi?

«Sette persone arrestate a Roma con l’accusa di aver commesso attentati, anche uno a una stazione dei carabinieri. Il gruppo anarchico terroristico faceva base in un centro sociale occupato di Roma, il “Bencivenga Occupato”. Questa la conseguenza della totale impunità di cui godono i centri sociali in Italia, spazi dove lo Stato non entra e dove la legge è sospesa, nel totale silenzio delle istituzioni. La sindaca Raggi non ha proprio nulla da dire a riguardo? Non chiede lo sgombero di questo covo di terroristi?».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.