Zona rossa, Delmastro: Crolla ultimo falso mito onestà grillina

“Lannuti, versione carnascialesca di un caudillo delle nostre latitudini, invoca l’intervento del CSM per fermare le indagini sulla zona rossa del PM di Bergamo che oggi ha sentito il Presidente Conte. Crolla l’ultimo falso mito dell’onestà grillina: quando tocca a loro non si invoca l’immunità, ma si pretende direttamente la fustigazione e magari la rimozione dei PM. Se non fossero personaggi da operetta saremmo all’anticamera della dittatura. Il santone Grillo avrà qualcosa da dire? Travaglio cosa ne pensa? Saviano è scomparso? L’armata giustizialista pentastellata è vergognosamente muta!”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.