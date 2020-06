Morte Bertacco, De Carlo: Amministratore determinato e punto riferimento

“Ci ha lasciato una persona gentile, un amministratore determinato, una persona che ha dato tanto a Fratelli d’Italia, un modello e punto di riferimento dentro e fuori il partito. Da lui abbiamo tratto valori importanti e continuerà a guidarci in futuro: l’esempio di persone come Stefano non può essere dimenticato. Eletto in Senato nel 2014, è entrato in Fratelli d’Italia nel 2017 guadagnandosi la riconferma a Palazzo Madama nelle elezioni del 2018; alle elezioni comunali del 2017 a Verona era stato eletto consigliere comunale tra le fila della maggioranza per poi venire subito nominato assessore ai servizi sociali, turismo sociale, lavoro e istruzione nella giunta Sboarina”.

Lo dichiara il coordinatore veneto e deputato di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.