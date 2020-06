Senato. Ciriani: Con Stefano Bertacco scompare politico  e uomo della Destra italiana

“Con Stefano Bertacco scompare non soltanto il politico ma l’uomo che prima a Verona e poi in Parlamento ha portato avanti le idee, i valori e le battaglie della Destra italiana. Perdiamo una grande persona, un grande amico e nonostante il male Stefano ha continuato fino all’ultimo a partecipare e a progettare la nostra attività politica. Fu uno dei primi in Parlamento ad aderire al progetto di Fratelli d’Italia e da sempre ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento. E continuerà ad esserlo. Da oggi nel corso del nostro quotidiano impegno politico rivolgeremo sempre un caro pensiero a lui e nel suo nome porteremo avanti, come lui avrebbe voluto, le battaglie della Destra per l’Italia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani.