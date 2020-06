Stati generali, Zucconi: Turismo dimenticato da Governo

Dopo latitanza Franceschini, nessuno invitato a Stati generali

“Il Governo ancora una volta dimostra di non essere interessato a tutelare e a rilanciare il turismo. Dopo la latitanza del Ministro Franceschini degli ultimi mesi, l’esecutivo Conte ha deciso di continuare imperterrito con un atteggiamento di chiusura totale nei confronti del “mondo reale” non invitando agli Stati generali dell’economia sigle associative legate al comparto turistico. Tutto questo è inaccettabile: i signori del Governo si sono riempiti la bocca di turismo ma di fatti – questa ne è l’ennesima dimostrazione – nemmeno l’ombra. Non è più il momento di scherzare: circa il 20% delle strutture alberghiere potrebbero non riaprire, mentre sono a rischio oltre 350 mila posti di lavoro. Il Governo torni al più presto sulla Terra e si renda conto che, se si vuole rilanciare l’Italia, non si può lasciare indietro un settore che contribuisce ogni anno per oltre il 13% del nostro PIL”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Attività produttive.