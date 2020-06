Caro voli. Sicilia, Varchi: Istituire contributo statale

Emendamento FDI a decreto Rilancio, partiti lo sostengano

“Il fenomeno del caro voli è una piaga nel sistema dei collegamenti da e per la Sicilia. Chiediamo che venga istituito un contributo statale per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità ed assicurare la continuità del diritto alla mobilità”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia annunciando la presentazione di un emendamento al decreto Rilancio.

“Quotidianamente – prosegue il deputato di FDI – migliaia di siciliani sono costretti ad acquistare biglietti aerei per esigenze lavorative, per la partecipazione ai concorsi o per motivi di salute. E’ arrivato il momento che la politica affronti seriamente il problema trovando soluzione adeguate. Rivolgiamo un appello a tutte le forze parlamentari affinché valutino attentamente la nostra proposta apportando, se necessario, contributi migliorativi”.

“In questi giorni – conclude Carolina Varchi – esponenti di tutti i partiti hanno denunciato il problema. Sostenendo questo emendamento, potremo tutti insieme dare un segnale concreto di attenzione verso i siciliani”.