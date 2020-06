DL rilancio, Trancassini: Togliere poltrone e regalie dal decreto

“Oggi in commissione Bilancio ho ribadito la necessità di ‘alleggerire’ il testo del decreto da tutti gli articoli che nulla hanno a che fare con il rilancio, con le imprese, con i bisogni delle famiglie e la tempestività delle risposte.

FdI ancora una volta ha ribadito che prima di tutto vanno tolte le ‘poltrone’ e le regalie dal decreto come quelle imbarazzanti sull’ENIT, sui viaggi a Dubai e sui milioni in consulenze. Una volta recuperate queste somme ci potremo confrontare serenamente e velocemente sui bisogni della nazione a cui questo decreto non ha dato risposte”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Bilancio.