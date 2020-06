Fase 2, De Carlo: A Calalzo tassa rifiuti ridotta per attività commerciali

Segnale forte per i nostri lavoratori

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale degli sgravi sulla TARI, fino all’80% per le strutture ricettive e turistiche e fino al 50% per le altre attività commerciali. Dopo il Bando Bollette, destinato a sostenere il pagamento delle bollette dei privati, abbiamo deciso di intervenire anche a favore dei nostri operatori con una iniziativa importante che contribuisce fattivamente ad aiutare le imprese a rialzarsi dopo la grave crisi economica dovuta all’epidemia Covid-19”.

Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Calalzo di Cadore (Belluno).