Fase 3, Bucalo: Lavoratori settore luminarie licenziati, il Governo assicuri la cassa integrazione fino al 31 dicembre

“Ad oggi è certo che i lavoratori del settore di installazione delle luminarie, non potranno ritornare al lavoro in tempi brevi. La grave crisi economica dovuta all’epidemia da COVID-19, ha infatti determinando il blocco totale dell’attività, pertanto la mancanza di certezze sul futuro di questa categoria, legata indissolubilmente soprattutto nel Sud Italia, allo svolgimento delle feste patronali, ha portato al licenziamento di migliaia di lavoratori. Il governo è chiamato ad assumere iniziative di sostegno specifiche ed efficaci, per questo motivo ho interrogato il ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo, affinché con immediato provvedimento assicuri il mantenimento della cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre 2020”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Carmela Ella Bucalo, componente della Commissione Lavoro della Camera.