Fase 3, Rizzetto: Da INPS ancora inefficienze su CIG

Ministro Catalfo intervenga. Interrogazione FDI



“Ancora una volta emergono le inefficienze dell’Inps. Le domande di cassa integrazione vengono lavorate con grave ritardo e a giugno molte aziende si vedono ancora respinte le richieste di accesso all’assegno per i mesi di marzo e aprile, dunque con ben due mesi di ritardo. A maggior aggravio per imprese e lavoratori, in alcuni casi l’Inps non ha dato alcuna motivazione rispetto al mancato accoglimento delle istanze, rendendo difficoltosa la presentazione dei ricorsi amministrativi contro la bocciatura. Chiediamo al ministro del Lavoro Catalfo di intervenire concretamente sulla cattiva gestione delle pratiche di cassa integrazione. Imprese, lavoratori e le loro famiglie che contavano su questi assegni, sono inevitabilmente danneggiati da rifiuti tardivi e non giustificati dell’Inps”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia annunciando un’interrogazione al ministro del Lavoro Catalfo.