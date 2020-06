ISTAT, Rampelli: Sud più povero, Conte renda competitivo il mezzogiorno

“I dati sulla povertà pubblicati dall’Istat confermano una nazione divisa dove rimane impattante il divario tra Nord e Sud. Nell’area del Mezzogiorno la percentuale di famiglie che si trovano in povertà assoluta è pari all’8,6% rispetto al 5,8 del settentrione. Pesa la mancanza di infrastrutture tali da creare lo sviluppo necessario per produrre ricchezza e occupazione, disparità che penalizza anche l’indotto turistico, già stremato dall’emergenza Covid. Immaginiamo che dal verde di Villa Pamphili il governo non riesca a scorgere il deserto industriale di un Sud che reclama attenzioni e investimenti per adeguare le infrastrutture del Mezzogiorno a quelle del nord d’Italia. Dagli ‘Stati Generali del nulla’ il premier Conte dica come metterà a sistema il potenziale produttivo del Meridione affinché diventi volano dell’economia italiana”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.