M5s, Delmastro: Gestione Di Maio su Venezuela vergognosa (video)

Italia unica nazione europea a non riconoscere Guaidó

“Renzi definisce inappuntabile la gestione di Di Maio della Farnesina in relazione al Venezuela. È consapevole che siamo l’unica Nazione europea che non riconosce Guaidó rimanendo al fianco del brutale dittatore comunista Maduro? Capisco i tatticismi di governo esasperati e continui di Renzi, ma sulla libertà di una intera popolazione non si scherza. In Venezuela si muore di fame, si vive privati della libertà e l’Italia ancora impedisce che l’Europa riconosca Guaidó per guidare una transizione democratica. Altro che gestione inappuntabile: è una gestione vergognosa e ignobile. Le motivazioni della complicità italiana sono oscure, i risultati sono evidenti: in Venezuela, sotto il regime di Maduro, muoiono di malnutrizione 11500 neonati e l’85% della popolazione è denutrita”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in Commissione Esteri, Andrea Delmastro.