«Mettere in ginocchio la scuola paritaria vuol dire mettere in crisi tutto il sistema dell’istruzione, con danni enormi per le famiglie, gli studenti e lo Stato. Solo chi è accecato dall’ideologia come il M5S non lo capisce. Difendiamo la libertà educativa. #liberidieducare».

È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.