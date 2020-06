Terremoto, Trancassini e Acquaroli: Si approvi ora nostro emendamento per introdurre il principio di consistenza edilizia, vera svolta per sbloccare la ricostruzione post-sisma

“Consistenza edilizia invece che conformità urbanistica: si approvi ora l’emendamento di Fratelli d’Italia che potrà sbloccare la ricostruzione post-sisma – lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini e Francesco Acquaroli –. L’approvazione del nostro emendamento che sostituisce la necessità della conformità edilizia ed urbanistica per la ricostruzione post-sisma con la sola consistenza edilizia rappresenterebbe la vera svolta per il centro Italia terremotato. Dopo diversi tentativi fatti nei passati provvedimenti, il nostro emendamento è stato accantonato ottenendo un’apertura importante che sollecitiamo possa trasformarsi presto in un via libera con la sua approvazione. È una nostra battaglia di buon senso che finalmente dopo 4 anni può costituire una svolta epocale per le popolazioni terremotate che aspettano la ricostruzione. Un’opportunità che le forze politiche non devono lasciarsi sfuggire ancora una volta”.

