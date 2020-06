UE, Montaruli: Prodi illuminante? M5s smentisce ancora una volta sè stesso

“Nel suo intervento odierno, il presidente della commissione Politiche Ue Sergio Battelli ha definito Prodi ‘illuminante’. Dobbiamo credere, quindi, che il M5S sia pronto a piegarsi al MES e ad accogliere l’asse franco-tedesco come qualcosa di estremamente necessario, così come l’ha definito anche il Professore in audizione. Evidentemente, dopo essere stato l’ideatore dell’alleanza Pd e Cinque stelle, Prodi ha un credito di riconoscenza dal Movimento che ancora una volta smentisce sé stesso. Pensavamo di aver visto tutto ma oggi l’immagine plastica dei portavoce pentastellati al cospetto del Mortadella illuminante dimostra come le stelline si siano definitivamente spente”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione per FDI Politiche Ue a margine dell’audizione di Romano Prodi.

