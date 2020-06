Paritarie, Rampelli: Faremo battaglia di libertà contro pregiudizio ideologico 5 stelle

“La posizione dei 5 Stelle sulle scuole paritarie conferma il pregiudizio ideologico dei grillini su un tema che riguarda tutto il sistema scolastico italiano. Sconcerta l’ottusità di chi non vuol capire che se non ci sarà un sostanzioso, quanto necessario, investimento economico questo tipo di istituti chiuderanno, senza che le scuole statali abbiano avuto tempo e risorse per assorbirne gli studenti. Ragionamento logico che capirebbe anche un bambino, ma i bambini pentastellati sono particolarmente testardi e capricciosi. La nostra risposta sarà durissima, in difesa della scuola pubblica italiana, statale e paritaria”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.