UE. Lollobrigida: Maggioranza ipocrita, tratta Parlamento come depandance

“Il Parlamento è il luogo delle scelte, non delle informative di quel che viene deciso altrove. E le scelte si fanno attraverso un voto chiaro e trasparente. Abbiamo contestato la fuga della maggioranza che ha imposto di evitare il voto perché non ha trovato un accordo sulla politica europea. Abbiamo contestato che il Parlamento venga trattato come la dépendance delle ville lussuose e delle corti europee. Alle ipocrisie dei colleghi della maggioranza rispondiamo con la chiarezza che ci contraddistingue: vediamoci in Parlamento notte e giorno per scegliere nell’interesse degli italiani, ma non facciamo del principale luogo della democrazia italiana un palcoscenico per soliloqui o sceneggiate da reality show”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.