«La maggioranza scappa dal voto in Parlamento per non dare a Conte un mandato chiaro durante il Consiglio europeo. Vogliono fare il gioco delle tre carte per non assumersi la responsabilità delle loro scelte».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, postando un video dal titolo

“Pd e M5S scappano dal voto in Parlamento per lasciare decidere dell’Italia ai burocrati europei”.