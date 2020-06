Alitalia, Rampelli: Il progetto di Conte su compagnia di bandiera… per ora è solo un annuncio

“Gli ‘Stati Generali del nulla’ sembrano ben lontani dall’effetto sorpresa auspicato dal premier Conte che, per dare l’impressione di stare sul ‘pezzo’, s’interessa di Alitalia. Ha fatto sapere che avrebbe un progetto e che “non sarà un carrozzone di Stato”, la maggioranza Pd-5Stelle non sa, ma già litiga per accaparrarsi vertici e poltrone – come trapelato dagli organi di stampa. Si parla da settimane della nascita di una ‘newco’, ma non ci sono notizie del piano industriale mentre rimane da sciogliere il nodo dei presunti 2mila esuberi, calcolati evidentemente a casaccio se manca il progetto complessivo.

Insomma, dopo due anni di Governo, una crisi societaria e una pandemia l’impressione è che continui a mancare una visione strategica per Alitalia, il cui rilancio deve prevedere la presenza pubblica, la tutela e il rilancio degli asset, la difesa dei lavoratori, nuove regole per i lowcoast e per la gestione degli aeroporti. Occorre scantonare logiche da spezzatino che favorirebbero solo le compagnie concorrenti e puntare su un piano ambizioso per riconquistare un posto primario nel trasporto aereo mondiale”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.