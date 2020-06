Coronavirus. FdI: Governo e maggioranza dicano sì a benefici vittime del dovere per deceduti tra FF.OO

Governo e maggioranza appoggino emendamento di FDI al Dl Rilancio

“Fratelli d’Italia chiede a governo e maggioranza di appoggiare l’emendamento di FDI che intende riconoscere i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere a quel personale appartenente alle Forze dell’ordine e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco che sono deceduti a seguito di contagio da Covid 19. Si tratta di una norma di buon senso verso i nostri uomini e le nostre donne in divisa che all’inizio dell’epidemia hanno lavorato per settimane e settimane in prima linea senza le mascherine e i dispositivi di protezione individuali. Vogliamo sperare che il parere di maggioranza e governo, prima contrario e ora trasformato in un accantonamento, possa presto diventare un parere favorevole”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, capogruppo FDI in commissione Affari costituzionali e Paolo Trancassini, capogruppo in commissione Bilancio.