Scuola, Bucalo: Ministro Azzolina naviga a vista

Ufficializzi apertura delle scuole

“È assurdo che il ministro Azzolina non abbia ancora stabilito l’inizio del prossimo anno scolastico. L’Italia ha bisogno di certezze, di tornare alla normalità e questo governo ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di assicurarle. Sulla scuola, Fratelli d’Italia ha formulato diverse proposte ma tutte sono cadute nel vuoto. A viale Trastevere si naviga a vista, vogliono posticipare l’apertura delle scuole giustificandola con l’Election day, ma i seggi si possono approntare in luoghi diversi, basta un po’ di volontà. Questo immobilismo è inaccettabile”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, responsabile scuola del dipartimento istruzione di FDI.