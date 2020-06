Ue, Fidanza: Inizia negoziato su risposta finanziaria con condizionalita’ e tardiva

“Inizia un negoziato molto difficile su una risposta finanziaria che, per quanto significativa, rischia di rimanere di gran lunga inferiore alle attese, gravata di condizionalità tutte da scoprire e soprattutto tardiva. Briciole nel 2020. Poco più che briciole nel 2021”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, durante il suo intervento in Plenaria a Bruxelles nel corso del dibattito sul prossimo Consiglio Ue. “Quando il grosso dei finanziamenti arriverà troppe imprese in troppi settori (terziario, turismo e industria) avranno già chiuso e troppa gente sarà rimasta senza lavoro.

Con la flessibilità sugli aiuti di stato aumentano gli squilibri nel mercato interno e soltanto gli acquisti della Bce, finché dureranno, sembrano rispondere davvero alla crisi. E allora qualche governo deciderà di attivare il MES, ma forse è proprio questo l’obiettivo. Intanto, anziché preoccuparvi di questo, proseguite con l’ideologia perversa del Green Deal, imponendo alle aziende nuovi oneri e ai cittadini nuovi stili di vita. Avete riscoperto la parola “solidarietà”, ne siamo lieti, ma vi siete dimenticati la parola “responsabilità”.