“Il presidente Conte considera il Parlamento una dépendance nella quale venire a raccontare quello che viene deciso altrove, ma il Parlamento è il luogo dove si rappresenta il popolo. Abbiamo chiesto di votare seguendo la legge per dare indirizzi da portare in Europa: la maggioranza spaccata si è rifiutata, per questo non abbiamo partecipato ai lavori”.

Lo ha detto ai microfoni del Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.