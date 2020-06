Deidda-Ferro-Galantino: A 102 anni dalla morte dell’asso degli assi, celebriamo Francesco Baracca

“Oggi, celebriamo i 102 anni dalla morte dI Francesco Baracca, Ufficiale di Cavalleria e figura leggendaria passato alla Storia come l’Asso degli Assi dell’Aviazione italiana, per le ottime abilità e quelle dei suoi piloti che costituivano la 91ª Squadriglia. Sia nell’Aeronautica che in tutte le Forze Armate, la nostra Storia è costellata di Eroi e Uomini valorosi che andrebbero celebrati dalla Rai – attraverso film e documentari – e studiati nelle scuole, perché le loro gesta eroiche devono essere tramandate per far capire come, anche in tempi lontani, il genio italico, il coraggio, il patriottismo erano valori ben forgiati nell’animo e nel sangue dei nostri uomini appartenenti alle Forze Armate”.

Lo dichiarano Salvatore Deidda, Deputato di FdI, Capogruppo in Commissione e Responsabile Dipartimento Nazionale Difesa e i colleghi di Commissione Wanda Ferro e Davide Galantino