Carceri, Rampelli: Vicini ad agenti, valorizzare corpo polizia penitenziaria

“Siamo vicini alla Polizia Penitenziaria, che questa mattina ha protestato all’esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove nei giorni scorsi sono avvenute aggressioni nei confronti degli agenti. Donne e uomini che ogni giorno garantiscono l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti di pena e contribuiscono alla delicata attività rieducativa dei detenuti. Nonostante costituiscano un presidio fondamentale al servizio della collettività, lavorano in un contesto difficile, con personale sotto organico e con gravi carenze di strutture e mezzi, oltretutto in carceri vetuste e sovraffollate. Il ministro della Giustizia Bonafede metta gli agenti nelle condizioni di operare al meglio, valorizzi il Corpo di Polizia Penitenziaria e costruisca altre carceri invece di favorire improprie detenzioni domiciliari come nel caso della scarcerazione dei boss mafiosi”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.