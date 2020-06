Coppa Italia, Osnato: De Luca confuso tra ruolo politico e quello cabarettistico

Che dicono femministe PD su insulti sessisti a Meloni?

“Oggi Vincenzo De Luca, confuso tra il ruolo politico e quello cabarettistico, si lancia in attacchi scomposti e volgari al centrodestra e particolarmente a Giorgia Meloni. Vogliamo vedere se, preso atto degli insulti sessisti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia, le femministe in servizio permanente effettivo del PD e non solo, prenderanno le distanze dal Presidente della Campania o magari preferiranno ancora una volta fare finta di niente! Certo, loro preferiscono inginocchiarsi per ragioni – sicuramente importanti – che accadono oltreoceano piuttosto che difendere una donna che è avversaria politica….d’altronde per loro una poltrona in più vale anche l’abbandono degli ideali, a parole, sbandierati a destra e soprattutto a manca”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia.